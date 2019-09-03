Любимый продукт россиян содержит слишком много дрожжей

Семь популярных марок сметаны проверили эксперты "Росконтроля" и выяснили, что не вся молочная продукция на прилавках пригодна для потребителей.

В черный список ведомства попала "Избенка" – эта сметана хотя и соответствует требованиям безопасности, в ее составе могут содержаться ненужные фосфаты, а массовая доля жира ниже, чем указано в маркировке. Кроме того, в этом продукте слишком много дрожжей, что может вызвать проблемы с пищеварением.

Самых высоких оценок удостоилась продукция брендов "Домик в деревне 25%" и "Козельская" такой же жирности. Сметана "Простоквашино" и "Вологодская из Вологды" также соответствует строгим критериям экспертных оценок ведомства. А вот рейтинг торговых марок "Рузская" и "Николаевская ферма" оазался чуть ниже – в них возможно присутствие немолочных жиров и слишком мало молочнокислых микроорганизмов. А самыми приятными на вкус оказались сметаны "Рузская" и "Домик в деревне".

Соотношение кальция и фосфора является важным признаком хорошей сметаны, напоминает "Федерал Пресс". Если фосфора слишком много,кальций вымывается из костей, что может вызвать остеопороз, подчеркивают эксперты ведомства.

