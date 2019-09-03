Турецкие курорты забирают детей у родителей

Нибиру
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Из Турции продолжают поступать печальные новости. В бассейнах при местных отелях один за другим гибнут российские туристы, в основном дети.
Сегодня, 3 сентября, стало известно еще об одной жертве отдыха в солнечной стране. Маленькая девочка скончалась после ЧП в бассейне при гостинице в Аланье.
Малышка 2013 года рождения упала с горки и захлебнулась. Медики из ближайшей больницы пытались ее спасти, но все усилия были тщетны, пишет "МК".
Этот случай уже третий за короткий промежуток времени. Ранее во вторник уже скончалась 19-летняя студентка из Москвы. В конце августа умерла двенадцатилетняя девочка из Санкт-Петербурга, за жизнь которой врачи боролись несколько дней.
Российские дипломаты требуют уделить пристальное внимание расследованию всех трагических случаев. Соответствующий запрос направлен в адрес руководства Антальи.
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