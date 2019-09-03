Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиянка умерла после купания в турецком бассейне

Россиянка умерла после купания в Турции
Фото: www.globallookpress.com
Это уже вторая трагедия за 2 недели

Студентка из Москвы скончалась вечером 2 сентября в НИИ Склифосовского после отдыха в Турции.

Как сообщает 3 сентября "МК", девятнадцатилетняя девушка впала в кому после того, как ей стало плохо в бассейне в Анталии. По данным источника, она купалась с маской и трубой, разглядывая экзотических рыбок, и внезапно пошла ко дну. Другие отдыхающие пришли ей на помощь и вытащили на берег, однако привести ее в сознание не удалось, отмечает телеканал "Царьград".

Ранее в Турции умерла двенадцатилетняя девочка из Санкт-Петербурга – ее руку засосало в сливную трубу бассейна.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей