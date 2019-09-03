Россиянка умерла после купания в турецком бассейне

Это уже вторая трагедия за 2 недели

Студентка из Москвы скончалась вечером 2 сентября в НИИ Склифосовского после отдыха в Турции.

Как сообщает 3 сентября "МК", девятнадцатилетняя девушка впала в кому после того, как ей стало плохо в бассейне в Анталии. По данным источника, она купалась с маской и трубой, разглядывая экзотических рыбок, и внезапно пошла ко дну. Другие отдыхающие пришли ей на помощь и вытащили на берег, однако привести ее в сознание не удалось, отмечает телеканал "Царьград".

Ранее в Турции умерла двенадцатилетняя девочка из Санкт-Петербурга – ее руку засосало в сливную трубу бассейна.