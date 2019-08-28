В Турции умерла двенадцатилетняя россиянка

Врачи 10 дней пытались спасти пациентку

В Турции 28 августа ушла из жизни девочка из Петербурга, которая была госпитализирована после того, как ее затянуло в трубу на дне бассейна в отеле.



"В начале четвертого <...> умерла...Всем кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как то жить дальше", -

написал на страничке Вконтакте отец ребенка.

Посольство России в Турции также подтвердило эту печальную новость.

"Несмотря на предпринятые медицинскими персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка <...>, госпитализированная... после несчастного случая, произошедшего с ней... в отеле "Санхилл" в Бодруме. По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца", -

сообщается на страничке дипломатического представительства в Facebook.

Генконсульство заверило, что поможет доставить тело девочки в Россию и будет следить за ходом расследования трагического инцидента.

Несчастный случай произошел с двенадцатилетней россиянкой 18 августа, напоминает FlashNord. Под водой девочка пробыла, по разным данным, от 5 до 10 минут. Менеджер отеля обвинил родителей в случившемся, турецкая полиция задержала владельца и директора отеля, отмечает "Фонтанка" . Для оказания помощи ребенку в Турцию прилетели врачи из Санкт-Петербурга. Российские медики были готовы перевезти девочку на родину, но добавили, что это может вызвать дополнительные осложнения. Родители Алисы решили остаться в Турции.