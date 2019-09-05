Россияне отказались от четырехдневной рабочей недели

Скептики привели аргументы против дополнительного отдыха

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала условия для сокращения рабочей недели до 4-х дней. По ее словам, инициатива, о которой обмолвился премьер-министр страны Дмитрий Медведев, требует детального рассмотрения.

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", – цитирует главу ведомства РИА "Новости".

О своевременности данного вопроса, который всесторонне изучает Минздрав, говорит тот факт, что многие россияне трудятся онлайн, а некоторые работодатели периодически позволяют своим сотрудникам не приходить в офис, а выполнять свои обязанности дистанционно. Например, стандартной практикой являются пятничные поблажки.

Однако россияне не оценили щедрости правительства и привели свои доводы, почему хотят работать по старинке пять дней вместо четырех (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Три дня в неделю в поликлиниках будет один дежурный врач", – констатировал читатель сообщения.

"Боюсь, что при уменьшении рабочей недели до 4-ех дней, прежняя зарплата не сохранится, хоть и обещают ее не уменьшать", – заявил скептик в комментариях под публикацией RT.

За нововведение выступили единицы, отметив, что лишний выходной будет совсем не лишним. Дополнительный день отдыха, уверены оптимисты, безусловно, сыграет на руку демографии.