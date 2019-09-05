Россия предупреждала США о терактах 11 сентября

Раскрыты детали переговоров Путина и Буша-младшего

Президент РФ звонил американскому коллеге за два дня до чудовищной трагедии, которая потрясла весь мир.

О неизвестных ранее подробностях беседы Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего рассказал бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби. В своей книге "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы" он пишет, что российский лидер предупреждал США об опасности.

"За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося",

– приводит ТАСС выдержки из текста. Сам Буш в этот страшный день разъезжал по стране.

Как отмечает информагентство, еще экс-госсекретарь Америки Кондолиза Райс признала, что к словам Путина надо было прислушаться и он был прав. Об этом она писала в своих мемуарах. Райс отмечала, что Путин говорил об исходящей от боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в России) угрозе еще в июне 2001-го. Однако в Вашингтоне предупреждению с российской стороны не придали значения. Позже, после гибели почти трех тысяч человек при нескольких терактах 11 сентября 2001 года, в США активно обсуждали эту тему – люди задавались вопросом, почему власти ничего не предприняли, чтобы обезопасить граждан и что конкретно они знали о готовящейся атаке.

Ранее "Утро" писало о неизвестных подробностях терактов 11 сентября.