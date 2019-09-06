Зимой можно полакомиться не только солеными и маринованными томатами

Вяленые помидоры стали настоящим деликатесом. А приготовить и хранить их несложно. Для этого есть несколько правил.

Сначала нужно подсушить овощи, сообщает портал "Гастрономъ". Для этого потребуется застеленная несколькими слоями бумажных полотенец поверхность, чайная ложка с острым краем и миска для обрезков. Подойдут и сливовидные, и круглые помидоры.

Первые нужно разрезать вдоль пополам, вторые – на четыре части. Затем ложкой надо вынуть из каждой дольки семена с жидкостью и сложить это в миску.

Томаты выложить на полотенца срезом вверх, хорошо посолить внутреннюю часть каждой части, перевернуть срезом вниз на бумажные полотенца и оставить на 20 – 30 минут, чтобы вытекла лишняя жидкость.

После этого следует застелить противни бумагой для выпечки и немного смазать ее оливковым маслом. Помидоры на противне на три часа помещаются в духовку с температурой 60 – 90 градусов, можно в режиме конвекции или просто низ – верх. Чем меньше будет температура, тем дольше, будут вялиться и храниться томаты.

Готовые завяленные помидоры можно хранить в зиплок-пакете в холодильнике от двух до десяти недель, в зависимости от степени засушенности, или положить в банку. Вкуснее получится, если их залить оливковым маслом или вкусным подсолнечным, с добавлением пряных трав, чеснока, маслин, цедры, чили и прочих приятных ароматизаторов.

Однако следует помнить, что в помидорах все равно остается жидкость, и от сочетания воды и масла при длительном хранении они могут испортиться. Поэтому либо нужно съесть их как можно быстрее – через неделю, максимум через две, – либо использовать только очень тщательно высушенные продукты, а для сохранения положить в стерилизованную банку, пастеризовать на водяной бане 30 – 40 минут, но хранить все равно в холодильнике.

Можно обойтись и без стерилизации, отметила подписчица сайта "Едим дома". Есть два варианта дополнений к томатам – розмарин с чесночком и чили с оригано, можно и с сушеным базиликом делать. На дно стеклянной банки следует налить чуть масла и добавить выбранные "наполнители". Заполнив как следует банку, нужно заливать масло.

Помидоры в этот момент нужно прижимать черенком вилки как следует, чтобы воздух вышел, масло должно их покрыть полностью. После этого можно закрыть банку плотно крышкой, хранить в ходолильнике две недели и съесть.

Масло, которое остается в банке от помидоров подходит салатные заправки, в соусы для пасты и пр. А из самих помидорок получается вкусное "томатное песто", если их прокрутить с небольшим количеством масла в блендере до получения пасты, добавить немного воды из-под макарон и заправить блюдо. Подходят такие томаты и как начинка для пирогов.

Ранее "Утро" описало самый лучший способ консервировать помидоры и как это делать без стерилизации.