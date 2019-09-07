Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россияне наживаются на проблемах Крымского моста

Россияне наживаются на проблемах Крымского моста
Фото: www.globallookpress.com
Зловещие теории об обрушении переправы играют на руку людям

Российский гидролог Юрий Медовар в очередной раз заявил, что Крымский мост рухнет, как только произойдет извержение грязевого вулкана на дне Азовского моря. Это природное явление якобы происходит каждые 7-8 лет. Однако словам "эксперта" не верят пользователи Сети.

Медовар рассказал одиозному украинскому изданию "Обозреватель", что совсем недавно рыбак заметил, как со дня Азовского моря поднялась глина вверх на 2 метра выше воды, что якобы и является доказательством угрозы для Крымского моста – мощности такого вулкана хватит, чтобы его потопить, уверен он.

"Это серьезная вещь", – заявил специалист, отметив, что инженеры, проектировавшие переправу через Керченский пролив не учли зыбкое дно акватории.

Читатели издания, ознакомившись с заявлением Медовара, вспомнили, что он об этом говорил уже не раз. Некоторые интернет-пользователи предположили, что у эксперта проблемы психологического характера, но другие нашли альтернативное объяснение данным высказываниям.

"Медовар – умный мужик, троллит украинцев по полной, денюшку зарабатывает", " У Медовара кончились деньги, и он опять рассказывает украинцам о том, как развалится Крымский мост! А чё не рассказывать то? Они же за это платят!" – указали читатели.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Германия согнулась под гнетом российских рестрикций

Особенно ограничительные меры отразились на сельском хозяйстве

"Пусть загибается": украинцы поиздевались над вымирающим Донбассом

Печальное известие нисколько не огорчило бессердечных жителей Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей