Зловещие теории об обрушении переправы играют на руку людям

Российский гидролог Юрий Медовар в очередной раз заявил, что Крымский мост рухнет, как только произойдет извержение грязевого вулкана на дне Азовского моря. Это природное явление якобы происходит каждые 7-8 лет. Однако словам "эксперта" не верят пользователи Сети.

Медовар рассказал одиозному украинскому изданию "Обозреватель", что совсем недавно рыбак заметил, как со дня Азовского моря поднялась глина вверх на 2 метра выше воды, что якобы и является доказательством угрозы для Крымского моста – мощности такого вулкана хватит, чтобы его потопить, уверен он.

"Это серьезная вещь", – заявил специалист, отметив, что инженеры, проектировавшие переправу через Керченский пролив не учли зыбкое дно акватории.

Читатели издания, ознакомившись с заявлением Медовара, вспомнили, что он об этом говорил уже не раз. Некоторые интернет-пользователи предположили, что у эксперта проблемы психологического характера, но другие нашли альтернативное объяснение данным высказываниям.

"Медовар – умный мужик, троллит украинцев по полной, денюшку зарабатывает", " У Медовара кончились деньги, и он опять рассказывает украинцам о том, как развалится Крымский мост! А чё не рассказывать то? Они же за это платят!" – указали читатели.