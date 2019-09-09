Некоторые ягоды, растения и овощи улучшат здоровье гипертоников

К ним относятся барбарис, малина, брусника и валериана, которые выводят из организма натрий, расширяют сосуды и успокаивают. Благодаря этому артериальное давление снижается в несколько раз.

Также полезен гипертоникам пустырник и чеснок. Об этом сообщили медики, пишет "МК".

Барбарис, в состав которого входят необходимые для человеческого организма витамины, макро– и микроэлементы, очень полезен. Его часто используют для изготовления лекарств от разных недугов, в том числе и от высокого давления.

Малина, в которой содержатся калий, магний, железо, медь, клетчатка, органические кислоты, витамины С, В12, В1 и PP, тоже нормализует артериальное давление. А еще укрепляет мелкие сосуды, уменьшает отеки, восстанавливает сердечный ритм.

Брусника богата огромным количеством витаминов, минералов и кислот. Ее листья и плоды помогают бороться не только с авитаминозом, простудой, но и с повышенным давлением.

Валериана широко используется как успокаивающее средство и рекомендуется врачами в стрессовых ситуациях, при нервных расстройствах, сбоях в сердечном ритме. Помогает она и при гипертонии, когда из-за нервных потрясений давление начинает "скакать".

Пустырник широко применяют и в народной, и в традиционной медицине. Это лекарственное растение оказывает успокаивающее, противовоспалительное и противосудорожное действия. Созданные на его основе препараты пормогают при бессоннице, повышенной нервозности, вегето-сосудистой дистонии и депрессии.

Чеснок разжижает кровь и очищает сосуды от холестерина. Это также способствует понижению высокого давления. Для получения положительного эффекта нужно выпить молоко с чесноком или съесть чеснок с лимоном.

Гипертония – болезнь опасная. Однако лечить ее любыми способами нужно только после разговора с врачом.