Латышам прививают русобию еще в школе

У прибалтийский детей нет другого выхода, как ненавидеть Россию

В Латвии неприязнь к РФ вдалбливают своим гражданам с самого юного возраста. В общеобразовательной школе их натаскивают по учебникам, где изображена карикатура на российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Первый, приложив указательный палец к губам, показывает ученикам 12-го класса знак "Тише". Свободная рука президента на рисунке держит марионетку в виде главы кабмина. Так латышам преподают политическое устройство в стране и мире.

Учебник 12 класса лотышской общеобразовательной школы.

Так победимъ ! pic.twitter.com/WKkzjMPFbO — Кросивый Лотышский Потриот (@PastelleKrovat) September 10, 2019

Данный факт разозлил россиян. Они поставили латышей на место, напомнив, кто руководит их страной и под чью дудку они пляшут. Комментарии в Twitter свидетельствуют о том, что с чувством юмора у наших патриотов – полный порядок (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Странно что в Латвии еще учебники есть, для сбора клубники в Ирландии не обязательно уметь читать, а тем более писать", "Хмм, в они сами там никого в виде марионтки госдепа не хотят нарисовать?", "А кто у них президент на этой неделе? Стоматолог же вроде какой-то?", "Ой, почитал википедию. За последние 15 лет президентами были: гражданка Канады, травматолог, учитель биологии, радиоинженер. Нынешний вырос в Германии и высшего образования не имеет. Так себе компания", – ответили автору твита интернет-пользователи.

Не исключено, что безграмотность латвийских чиновников является следствием такого отношения к учебному процессу. Вполне возможно, что по похожему пособию грыз гранит науки министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, он утверждал, что Прибалтика никогда не была частью Советского Союза, который якобы "оккупировал" ее.