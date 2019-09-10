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Дезодоранты оказались опасны

Дезодоранты оказались опасны
Фото: www.globallookpress.com
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Неприятности подстерегают любителей свежести

Средства от пота наносят вред здоровью, предупреждают специалисты. Однако, если правильно ими пользоваться, негативные последствия можно минимизировать.

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский объяснил, что ежедневное использование дезодорантов и антиперспирантов блокирует размножение бактерий. Для того, чтобы выжить, микроорганизмы становятся более агрессивными, а из-за этого неприятный запах пота лишь усиливается. Поэтому эксперт советует менять средство для подмышек раз в 1-2 недели, чтобы неприятных последствий не наступало.

"Бактерии приспосабливаются к чему угодно", –

приводит слова медика телеканал "Царьград".

Кроме того, специалист напомнил, что любые средства от пота нужно наносить только на чистую сухую кожу. А если предстоит поход в спортзал, лучше вообще про дезодорант забыть, считает дерматовенеролог.


Валентина МАЙОРОВА
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