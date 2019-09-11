На Украине всполошились из-за новостей о переправе

Строители приступили к монтажу систем автоматического контроля и управления движением поездов на железнодорожной части Крымского моста. Эту новость подхватили украинские СМИ, указывая на то, что Россия хвастается конструкцией. Интернет-пользователи нашли, что ответить одиозным журналистам Незалежной.

Так, один из материалов появился на портале "Обозреватель", читатель которого поразился тому, что эту тему освещает украинское издание. Ведь, как напомнил пользователь Сети, ранее на Украине и вовсе говорили о том, что Крымского моста не существует.

"Моста же нет! Он провалился жеж, а остатки льдами смыло. Вы чё, забыли?" – иронично прокомментировал новость читатель, намекая на многочисленные байки украинских экспертов о том, что переправа в любой момент может рухнуть.

Другие интернет-пользователи не отставали:

"Если откинуть шелуху - "незаконно построенный", то наблюдаются слюни зависти", "Все ждете, что Крымский мост развалится, а ждуны? Чего ждать, взяли бы да и сами чего нибудь построили эдакое... Да куда там...", "Это радует, так внимательно следите за строительством моста, спасибо за внимание!" – отметили они.

Между тем, устройства централизации, блокировки и сигнализации, как передает телеканал "360", позволят обеспечить безопасное и комфортное движение поездов, старт которых назначен на конец 2019-го.

На железной дороге Крымского моста также укладывают кабели и устанавливают путевые ящики, в которых хранится нужное оборудование. Строители формируют и контррельсы, которые удержат поезд в случае неожиданного схода.