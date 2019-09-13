Секс без перерыва: раскрыты способы преодолеть усталость в постели

Ценные советы помогут справиться с острой проблемой

Сексологи утверждают, что утомление – самая распространенная причина, по который мужчины и женщины отказываются заниматься любовью друг с другом.

Однако, по мнению специалистов, мужчинам с этой проблемой вполне можно справиться. Если во время занятий сексом тянет ко сну, не спешите менять девушку: лучше пересмотреть свой режим сна, сообщает Playboy. Для полноценных занятий любовью требуется высыпаться.

Еще один способ провести энергичный вечер – думать о сексе в течение дня. Правда, эксперты рекомендуют не слишком увлекаться фантазиями – надо же успеть и поработать.

Если усталость раз за разом становится непреодолимым препятствием для страстного свидания, лучше не затягивать этот процесс до позднего вечера. Лечь в постель надо пораньше, тогда и мысли будут не только о сне.

Если же в сон клонит свыше всякой меры, надо выбраться из кровати и заняться любовью стоя, советует "Федерал Пресс".

Кроме того, опытные сексологи советуют перед занятиями любовью напоминать себе об их пользе и удовольствии, которое приносит это приятное времяпрепровождение.