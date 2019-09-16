Отдых на популярных курортах становится последним событием в жизни граждан РФ

В Турции погибло 88 россиян, еще множество получили различные увечья – такова печальная статистика 2019 года. В понедельник, 16 сентября, к этой трагичной цифре добавился еще один турист.

"Российский гражданин 2001 года рождения, несмотря на усилия врачей, скончался вчера от полученных травм",

– цитирует представителя генконсульства РФ в Анталье ТАСС.

Путешественник во время занятий парасейлингом (полет на парашюте за катером) получил травмы. Врачи не смогли ничем ему помочь.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике А.В.Ерхов рассказал, что за 2019 год в Турции во время отдыха погибли 88 россиян.

"По состоянию на сегодняшний день (11 сентября, – прим. редакции) зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше",

– цитирует его РИА "Новости".

Он отметил, что главные причины смерти банальны. На жаркие пляжи часто приезжают люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. В результате их настигает инфаркт, инсульт и другие опасные заболевания.

К тому же, в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах.

Посол посоветовал во время отдыха внимательно следить за состоянием своего здоровья.