Борьба с организованной преступностью продолжается

В "лихие 90-е" организованные преступные группировки (ОПГ) взяли власть в свои руки. Захватив градообразующие предприятия, сами города и даже регионы, они наводили там свои порядки под прикрытием благодетелей в погонах.

Однако былые времена прошли. В новой окрепшей стране с главарями банд и их соратниками не церемонятся. Факты преступлений вскрываются, а злоумышленники получают по заслугам.

Данный сценарий применим к кущевской, или цапковской, ОПГ, названной по имени ее главаря Сергея Цапка. О ней Россия узнала после кровавых событий ноября 2010 года. Тогда в Краснодарском крае гангстеры учинили расправу над местным фермером, ворвавшись к нему в дом. Жертвами жестокого нападения стали 12 человек, в том числе дети. К счастью, станица декриминализирована, ее жители могут спать спокойно.

Еще одно постсоветское наследие – тольяттинский спрут. После распада СССР автомобильная столица России превратилась в одну из криминальных. А АвтоВАЗ – в площадку кровавой войны, жертвами которой стали несколько сотен человек. Развязали ее ряд группировок Тольятти. В 2005-м тамошнему криминалу был нанесен решающий удар.

Параллельно с АвтоВАЗовской историей криминальная тусовка образовалась вокруг другого предприятия города – "Тольяттиазота" (ТОАЗ). Однако в отличие от многих Владимир Махлай начинал не со спортивных штанов и рэкета, а с малинового пиджака и директорского кресла.

Как пишет "Российская газета", он, по сути, путем рейдерского захвата прибрал к рукам ценнейший актив. Руководитель предприятия не считался с неугодными акционерами. В 2012 году, по информации СМИ, против Сергея и Владимира Махлаев было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, которое совершено группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, завод сбывал по заниженным ценам аммиак и карбамид, а разницу между данной стоимостью и рыночной махинаторы прикарманивали. Они же растащили завод. В 2001-2010 годах на подконтрольные фирмы была выведена значительная часть производственных мощностей. В 2005-м Махлай сбежал в Соединенное Королевство. Однако на этом произвол не закончился. "Тольяттиазот" оброс множеством криминальных организаций, у которых, как говорится, было все "схвачено".

Беспредел творился до 2012 года. После возбуждения СК РФ уголовного дела о мошенничестве был запущен процесс декриминализации ТОАЗ. Резонансный случай под личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Расследование шло медленно, но верно. Следователям предстояло распутать криминальную сеть, которую создали Махлаи и их зарубежные подельники.

Но справедливость восторжествовала 5 июля 2019 года, когда Комсомольский районный суд Тольятти приговорил к долгим годам заключения совладельцев завода "Тольяттиазота" Владимира Махлая и Сергея Махлая, бывшего гендиректора Евгения Королева, их зарубежных партнеров Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Они получили заочно 8,5-9 лет лишения свободы и должны возместить более 85 млрд руб. ущерба.

Между тем несколькими месяцами ранее, в мае, против Махлаев, Циви и еще десятка их товарищей за организацию преступного сообщества или участие в нем возбудили новое уголовное дело. А в последний майский денек оперативники схватили председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, который пытался сбежать из страны. Как пишут СМИ, он выполнял роль "финансового мозга" ОПГ, развернув во вверенной ему финансовой организации настоящий центр управления офшорами Махлаев и Циви.

"Лихие 90-е" миновали, но отдельные группировки остались. Спрут продолжает опутывать, однако на борьбу с ним брошены серьезные силы, из рядов правоохранителей вычищаются предатели. В конечном итоге всех преступников ждет тюрьма.