Декриминализация экономических преступлений: когда без ареста не обойтись

Ситуация вокруг «Тольяттиазота» показала, что финансовые преступления могут быть только вершиной айсберга

Ускорить декриминализацию экономических преступлений призвал руководство России глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, правоохранители должны как можно реже использовать такую меру пресечения как арест предпринимателей до суда.

Более того, бизнесмен должен освобождаться от уголовной ответственности, если ущерб от его действий был возмещен, а преступление было совершено впервые и не несло угрозы безопасности государству и гражданам, цитирует ТАСС Шохина.

С этим высказыванием трудно не согласиться. Но тут ключевое слово "если". Действительно, вопрос о смягчении наказания за экономические преступления в России очень актуален, но совсем отказаться от арестов бизнесменов, подозреваемых в правонарушениях финансового характера, не получается. Доказательством этому служит дело вокруг ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ).

В минувшую пятницу, 5 июля, Комсомольский районный суд Тольятти приговорил экс-руководителя химического предприятия Владимира Махлая к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, такое же наказание вынесли его сыну Сергею Махлаю и к 8 с половиной годам колонии приговорили бывшего гендиректора ТОАЗа Евгения Королева. Их признали виновными в организации преступной схемы, результатом которой стало хищение 85 млрд рублей у ПАО "Тольяттиазот".

Вот только подсудимые в заседаниях суда, длившихся с февраля 2018 г., участия не принимали, и приговор им вынесен заочно. Поскольку фигуранты успешно покинули пределы России и припеваючи живут за границей.

Собственно, сам Владимир Махлай сбежал из РФ еще в 2005 г., но продолжал управлять предприятием на расстоянии, пишет "Парламентская газета". В период с 2005 г. по 2013 г. под его руководством было совершено несколько тяжких преступлений в экономической сфере. В частности, по данным СКР, с ноября 2007 г. по март 2012 г. руководство ТОАЗ продало весь произведенный предприятием аммиак и карбамид по крайне заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG. Та, в свою очередь, перепродавала продукцию по рыночной цене. Выручка в 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми, сообщается на сайте СКР.

Следствие доказало, что в преступном сговоре участвовали также директор Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт и владелец Ameropa AG Андреас Циви. Они заочно приговорены судом к девяти и восьми с половиной годам лишения свободы соответственно.

Адвокаты бывшего руководства "Тольяттиазота" с вердиктом не согласились и сообщили о намерении обжаловать приговор в Самарском областном суде, передает RNS. Но дело вокруг ТОАЗ в любом случае далеко от завершения.

В мае 2019 г. СКР открыл новое уголовное производство в отношении упомянутых выше лиц, а также некоторых других подозреваемых. В частности, интерес следствия вызвала деятельность главы Тольяттихимбанка Александра Попова. Через этот банк, по версии следователей, Махлай и компания отмывали деньги, полученные незаконным путем.

Когда дело запахло жареным, Попов также пытался сбежать из России – его задержали прямо в аэропорту перед вылетом в Грузию, пишет LEGAL.REPORT. Решением Басманного районного суда Москвы от 31 мая Попов арестован сроком на два месяца. Защитники попытались представить эту ситуацию как попытку давления на судей, рассматривающих дело Махлая сотоварищи, но Мосгорсуд признал арест Попова законным, указывает РАПСИ.

Имя Владимира Махлая связывают и с убийством в 1997 г. в Тольятти работницы эскорта Елены Поваляевой, пишет "Российская газета".

Так что, возвращаясь к теме отказа от арестов бизнесменов, обвиняемых в финансовых преступлениях: однозначный запрет вводить нельзя. Ситуации бывают разные. Как показывает пример экс-руководства "Тольяттиазота", за ниточку обвинения в мошенничестве вытягиваются крупные уголовные дела, совершенные рядом лиц по сговору. При этом, если упустить время, то главари ОПГ оказываются за границей, где и живут на награбленное.