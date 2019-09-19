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Синоптики развеяли надежды на бабье лето

Надежды на бабье лето рухнули: синоптики убили прогнозом
Фото: www.globallookpress.com
Погреться на солнышке москвичам в ближайшее время не светит

Температура воздуха в течение недели не поднимется выше 10 градусов тепла. Европейская часть России будет находиться под влиянием северных воздушных масс, сообщили синоптики.

" Все заблаговременные предупреждения, надежды, которые мелькают в разных средствах массовой информации о наступлении бабьего лета, вызывают удивление в Гидрометцентре, потому что прогнозировать "бабье лето" можно за два-три дня. Видимо, ожидание настолько велико ",

сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что бабье лето наступит в конце сентября.

В Москве 19 сентября облачно, местами небольшой дождь. Температура воздуха +9+11°С, атмосферное давление – 744 мм рт. столба, сообщает Гидрометцентр. Такая же погода ожидается и завтра.

Карина СИРАЗОВА
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