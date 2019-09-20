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В России могут отменить праздники

Россиян лишают праздников
Фото: www.globallookpress.com
Несколько дат, возможно, останутся в прошлом

День радио, День железнодорожника, и День воздушного флота могут исчезнуть из праздничного календаря. 

Как сообщает "Коммерсантъ", "регуляторная гильотина", предусматривающая прекращение действия нормативных актов СССР и РСФСР, может обрушиться на старейшие профессиональные праздники. 

Эта новость огорчила профессионалов – во многих отраслях такие дни – значимые события, их привыкли праздновать и официально, и для души.

"День железнодорожника – старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении", –

объяснили изданию в ОАО "РЖД".

Впрочем, юристы подчеркивают, что повода для переживаний нет, отмечает URA.RU. Все профессиональные праздники, отмечаемые сейчас в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года, который не вошел в число отменяемых "регуляторной гильотиной" нормативных актов.

Валентина МАЙОРОВА
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