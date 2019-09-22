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Жители столицы смогут передохнуть от сырости и сильного ветра.
Погода наладится уже со вторника. Дожди в Москве прекратятся на время – синоптики обещают ясные дни. В понедельник осадки могут пройти в области, в Подмосковье и российской столице сохранится и ветер до 18 метров в секунду. А со следующего дня город уже будет в зоне действия антициклона. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Бабьего лета, к сожалению, ждать не приходится. Температура на следующей неделе не поднимется выше 10 градусов. По ночам возможны заморозки уже не только в Подмосковье, но и в столице.
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