Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Когда прекратятся дожди: синоптики дали прогноз на неделю

Когда прекратятся дожди: синоптики дали прогноз на неделю
Фото: www.globallookpress.com
В Москву придет антициклон

Жители столицы смогут передохнуть от сырости и сильного ветра.

Погода наладится уже со вторника. Дожди в Москве прекратятся на время – синоптики обещают ясные дни. В понедельник осадки могут пройти в области, в Подмосковье и российской столице сохранится и ветер до 18 метров в секунду. А со следующего дня город уже будет в зоне действия антициклона. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Бабьего лета, к сожалению, ждать не приходится. Температура на следующей неделе не поднимется выше 10 градусов. По ночам возможны заморозки уже не только в Подмосковье, но и в столице.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Где будет теплее всего: синоптики дали прогноз погоды на зиму

Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно

Доллар продолжит падать на следующей неделе

Рубль усиливает позиции в течение месяца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей