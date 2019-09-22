Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Подмосковье выпал снег с градом

Погода изрядно подпортила россиянам выходные

Солнце, дождь и снег с градом – "настроение" у природы меняется чуть ли не каждый час. Так, сегодня в некоторых районах Подмосковья прошел мокрый снег с градом. Неприятный сюрприз ждал, к примеру, жителей Клина, передает РИА Новости.

Пользователи Сети делятся видеокадрами непогоды. Один из роликов опубликован на сайте РЕН ТВ.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю. Москвичей обнадежили – ливни прекратятся, стихнет и сильный ветер. На бабье лето, однако, рассчитывать не стоит – температура не превысит 10-ти градусов тепла.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Где будет теплее всего: синоптики дали прогноз погоды на зиму

Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно

Доллар продолжит падать на следующей неделе

Рубль усиливает позиции в течение месяца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей