В Подмосковье выпал снег с градом

Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
354 новости
Солнце, дождь и снег с градом – "настроение" у природы меняется чуть ли не каждый час. Так, сегодня в некоторых районах Подмосковья прошел мокрый снег с градом. Неприятный сюрприз ждал, к примеру, жителей Клина, передает РИА Новости.
Пользователи Сети делятся видеокадрами непогоды. Один из роликов опубликован на сайте РЕН ТВ.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю. Москвичей обнадежили – ливни прекратятся, стихнет и сильный ветер. На бабье лето, однако, рассчитывать не стоит – температура не превысит 10-ти градусов тепла.
Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно
Рубль усиливает позиции в течение месяца