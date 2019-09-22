В Подмосковье выпал снег с градом

Погода изрядно подпортила россиянам выходные

Солнце, дождь и снег с градом – "настроение" у природы меняется чуть ли не каждый час. Так, сегодня в некоторых районах Подмосковья прошел мокрый снег с градом. Неприятный сюрприз ждал, к примеру, жителей Клина, передает РИА Новости.

Пользователи Сети делятся видеокадрами непогоды. Один из роликов опубликован на сайте РЕН ТВ.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю. Москвичей обнадежили – ливни прекратятся, стихнет и сильный ветер. На бабье лето, однако, рассчитывать не стоит – температура не превысит 10-ти градусов тепла.