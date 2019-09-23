Бабьего лета в Москве не будет

Вся следующая неделя будет прохладной, небольшое потепление стоит ждать только к выходным. В целом, погода больше характерна для октября. Ждать бабьего лета не приходится, в Москве наступила астрономическая осень, – сообщает РИА "Новости"

В Москве температура воздуха будет держаться на уровне отметки +7-9°C, а порывы ветра будут достигать до 17 м/с – предупредил специалист Гидрометцентра России. Ночью температура воздуха будет опускаться до – 4°C градусов.

В Подмосковье осадков будет меньше. По сообщению специалиста центра "Фобос", в области будет солнечно и безветренно, – пишет "Подмосковье сегодня".

В Центральном Черноземье будет чуть теплее, там воздух прогреется до +8...+13°C. Местами в регионах возможны осадки: дождь и мокрый снег, пишет телеканал 360.

Синоптики также успокаивают: низкая температура воздуха в конце сентября не говорит о том, что зима будет аномально холодной, – сообщает URA.RU.