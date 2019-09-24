Нибиру
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По прогнозу синоптиков, со вторника по пятницу температура воздуха в столице будет сохранятся на уровне от +7 до +10 °C. Солнца москвичам ждать не стоит, всю неделю будет облачно и дождливо, скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Ночью в столице ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до -1°C, - предупреждает Гидрометцентр.
В московской области ожидается более благоприятная погода, по сообщениям синоптиков, в Подмосковье придет короткое "бабушкино лето" - воздух прогреется до +15°C, – сообщает "Подмосковье сегодня".
Как пишет FlashNord, в северной столице температура воздуха не поднимется выше +9°C, но осадков в Санкт-Петербурге ждать не стоит.
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