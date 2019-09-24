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Облачно и заморозки: синоптики дали прогноз погоды

Холод и дождь: москвичей ждет
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Погода наладится к выходным

По прогнозу синоптиков, со вторника по пятницу температура воздуха в столице будет сохранятся на уровне от +7 до +10 °C. Солнца москвичам ждать не стоит, всю неделю будет облачно и дождливо, скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Ночью в столице ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до -1°C, - предупреждает Гидрометцентр.

В московской области ожидается более благоприятная погода, по сообщениям синоптиков, в Подмосковье придет короткое "бабушкино лето" - воздух прогреется до +15°C, – сообщает "Подмосковье сегодня".

Как пишет FlashNord, в северной столице температура воздуха не поднимется выше +9°C, но осадков в Санкт-Петербурге ждать не стоит. 

Дарья ПЕТРОВА
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