В Москве наконец потеплеет

Скоро в столицу должна вернуться хорошая погода. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода вернется к норме", – сообщила она. И предположила, что в октябре, может, будут периоды, когда температура поднимется и чуть выше, передает RT со ссылкой на РИА "Новости".

Во втором осеннем месяце, по словам метеоролога, в Москве днем воздух может прогреться до +15 ... +20°C. Однако, добавила Позднякова, вероятность этого не стопроцентная.

Чуть раньше синоптики порадовали жителей Подмосковья, заявив, что к выходным погода улучшится. А до этого предупредили, что бабьего лета в октябре ждать не стоит – будет холодно и даже пройдет мокрый снег.