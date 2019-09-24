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Скоро в столицу должна вернуться хорошая погода. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода вернется к норме", – сообщила она. И предположила, что в октябре, может, будут периоды, когда температура поднимется и чуть выше, передает RT со ссылкой на РИА "Новости".
Во втором осеннем месяце, по словам метеоролога, в Москве днем воздух может прогреться до +15 ... +20°C. Однако, добавила Позднякова, вероятность этого не стопроцентная.
Чуть раньше синоптики порадовали жителей Подмосковья, заявив, что к выходным погода улучшится. А до этого предупредили, что бабьего лета в октябре ждать не стоит – будет холодно и даже пройдет мокрый снег.
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