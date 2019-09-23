Температура за окном поднимется до +15°C

Как оказалось, метеорологи преждевременно отправили в отставку бабье лето. Так, по сообщению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, теплая осень еще обрадует россиян центральной части страны.

Октябрь отыграется за ненастную погоду, которой раздосадовал москвичей его предшественник. Температура начала месяца, обещает синоптик, будет не по-октябрьски мягкой и поднимется аж до +15°C.

"Есть большая вероятность, что в первой половине октября температура будет выше нормы. Но стоит понимать, что погода не будет теплой по ощущениям, или как мы привыкли представлять тепло. Будет бабье лето, но октябрьское", - цитирует Вильфанда "ТАСС".

При этом метеоролог поставит крест на хорошей погоде сентября, передает телеканал "360". Специалист также отметил, что точный прогноз бывает известен примерно за два-три дня, уточняет "URA.RU".