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Без шансов: 5 болезней приведут к смерти быстрее рака

Без шансов: 5 жутких болезней убьют быстрее рака
Фото: www.globallookpress.com
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Онкологию еще можно победить, но есть недуги, которые совсем не поддаются лечению

Злокачественная опухоль не приговор. Если на ранней стадии ее развития обратиться к врачам, то в 90% случаев человека спасут. А вот пять ужасных болезней не оставляют ни одного шанса не то что на выздоровление, даже на саму жизнь, сообщили медики.

Первым в списке идет так называемое "коровье бешенство", или болезнь Крейтцфельдта-Чкоба, которая бьет по спинному или головному мозгу. Те разрушаются, и  больной остается без жизненно важных чувств, пишут "Народные новости".

Второй жуткий недуг – фатальная бессонница. Это генетическое заболевание, протекающее от семи месяцев до трех лет, во время которых человек, испытывая галлюцинации и панические атаки, медленно умирает от недостатка сна, отмечает РИА ФАН.

К таким же опасным врачи причислили и геморрагическую лихорадку Марбурга, передает "ФедералПресс". Заражение этой "болезнью зеленых мартышек" происходит через слизистую оболочку.

Четвертым страшным недугом названо неизлечимое бешенство. При нем к летальному исходу приводит удушье. Если заразившийся не сделает вакцинацию за две недели, он погибнет от паралича сердца или дыхания. 

Последней в списке значится прогрессирующая фибродисплозия. Это редкое заболевание, из-за которого мышцы человека превращаются в кость. И никаких доказанных методов лечения этого пока не найдено.

Полина ДОРОЖКИНА
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