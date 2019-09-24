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Современные врачи отмечают: капуста полезна для потенции, об этом сообщает издание "Версия Инфо". Эксперты в области диетологии рассказали, что она содержит цинк, который повышает выработку мужских половых гормонов, необходимых для высокого тестостерона и постоянного либидо.
Также овощ незаменим при профилактике рака простаты. Богатый минерально-витаминный состав делает его отличным антиоксидантом, а клетчатка помогает очищать организм и ускоряет обменные процессы, что важно при лечении половых расстройств. Всего одна порция цветной капусты в неделю снижает вероятность развития онкологии предстательной железы на 52%, а брокколи – на 45%.
Калий и фолиевая кислота активизируют работу сперматозоидов. Не исключение из этого ряда и морская капуста, богатая йодом и являющаяся к тому же сильным афродизиаком.
Таким образом, ежедневная порция блюда,
содержащего этот овощ, может с лёгкостью заменить аптечные синтетические БАДы
для потенции.
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