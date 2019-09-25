Несколько месяцев подряд на юге России будет непривычно холодно, а на севере - неожиданно тепло

С октября по март в разных регионах нашей страны ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На севере, ввропейской и азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге – со знаком минус", – заявил он. По словам главного синоптика, это предварительный прогноз, а подробный на этот период собираются выпустить 30 сентября, передает ТАСС.

В число "избранных", куда придет необычайное для октября потепление, попадет московский регион. Также будет тепло в Петербурге, Псковской и Архангельских областях, в Ненецком, Чукотском автономных округах, республике Саха и в Магадане, отмечает "Царьград".

Тем временем жители нескольких подмосковных городов 25 сентября заметили природные явления, характерные для зимы. В частности, в Чехове выпал снежный град. А в селе Гжель Раменского городского округа на одном из участков обнаружили первый лед, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Москве сегодня облачно, с прояснениями, местами небольшие осадки. Вветер западный, 3 – 8 м/cекунду. Температура в течение дня составит +7 ... +9°C, сообщает Росгидрометцентр.

Не очень отличается погода и в Северной столице. В Санкт-Петербурге также переменная облачность, в основном без осадков. Дует северо-западный ветер, 4 до 9 м/секунду. Столбики термометров днем не поднимутся выше +7... +9 °C, передает FlashNord со ссылкой на прогноз Северо-Западного УГМС.