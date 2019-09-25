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Аномальная жара в России бьет рекорды

Аномальная жара обрушилась на Россию
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Температура превысила норму на семь градусов

На юге Восточной Сибири пока еще лето: в некоторых городах были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, аномально теплая погода сегодня в Тыве – до +27,1°. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1988 году – 25,8° тепла.

В Кызыле-Озеке (Алтайский край) 23 сентября столбик термометра показал +29,8°, сообщается на сайте Гидрометцентра. Синоптики добавили, что в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае также зафиксированы летние значения температуры – от +25 до +29 градусов.

26-27 сентября температура начнет постепенно снижаться, местами пройдут небольшие дожди.

Карина СИРАЗОВА
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