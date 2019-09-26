Москвичей порадуют последние дни сентября

Приближающийся октябрь положит конец необычно холодной погоде. Уже с 29 сентября температура воздуха начнет повышаться.

"В Центральном регионе она достигнет +11…15°, что будет уже соответствует климатической норме", – сообщает Гидрометцентр. В течение следующей недели потепление продолжится, местами воздух прогреется до +17°. Пройдут затяжные, но слабые дожди.

В Москве сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Температура в течение дня составит +10...12°C.

В Санкт-Петербурге столбики термометров покажут +11°, будет холодно и дождливо, передает FlashNord.