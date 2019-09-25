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Суд решил судьбу Дениса Чуприкова, который украл из Третьяковской галереи картину Куинджи "Ай-Петри. Крым". Мужчине вынесен приговор, согласно которому три года преступник проведет в колонии строгого режима, пишет "ТАСС".
Хотя сторона обвинения просила на год больше, уточняет "ФедералПресс". Нанесенный ущерб суд оценил в 19 млн 141 тыс руб.
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