Ближайшие три года преступник проведет в колонии строгого режима

Суд решил судьбу Дениса Чуприкова, который украл из Третьяковской галереи картину Куинджи "Ай-Петри. Крым". Мужчине вынесен приговор, согласно которому три года преступник проведет в колонии строгого режима, пишет "ТАСС".

Хотя сторона обвинения просила на год больше, уточняет "ФедералПресс". Нанесенный ущерб суд оценил в 19 млн 141 тыс руб.