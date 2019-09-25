Ключ к успеху - правильный гормональный баланс

Диетологи уверены, что для того, чтобы оставаться стройными, необязательно идти на жертвы. Бутерброды с любимой колбасой не нанесут удара по талии, если соблюдать определенные правила.

По словам специалиста по диетологии Елены Соломатиной, для того, чтобы сохранить фигуру, главное – держать необходимый гормональный баланс. Сладости и бутерброды можно включить в меню, однако принципа ограничения калорий все-таки придется придерживаться.

Врач-диетолог объясняет, что, если очень хочется съесть бутерброд с колбасой или десерт, можно позволить себе это. Однако перед этим надо отправить в желудок большую порцию овощного салата.

Если придерживаться таких правил, общая калорийность рациона останется низкой. Овощи и салаты не содержат много калорий, однако они заполняют желудок и делают усвоение жиров безопасным для фигуры.

Если съесть не просто бутерброд с колбасой, а, к примеру, с колбасой и сельдереем, то в жировую ткань ничего не отложится, объясняет диетолог.

Кроме того, чтобы не сбить гормональный баланс, надо заканчивать трапезу сразу же после того, как чувство голода отступает. Многие привыкли доедать пищу до конца даже тогда, когда чувствуют насыщение. Именно такая привычка приводит к ожирению, сообщает "Медик Форум".