Диетическая крупа укрепит иммунитет и улучшит сон

Эксперты рассказали, что в сезон обострения осенних инфекций есть гречку особенно полезно. Она богата важными микроэлементами, а также улучшает сон и поднимает настроение за счет высокого уровня триптофана.

Гречка – лидер среди зерновых культур по количеству антиоксидантов. Кверцетин и рутин нейтрализуют в организме человека частицы, провоцирующие развитие онкологии. Как богатый источник рутина гречиха помогает при лечении варикоза, укрепляет вены и мелкие сосуды, а также является отличным средством для профилактики атеросклероза. Об этом говорится на сайте МедикФорум.

Крупа полезна и при диабете, так как предотвращает резкие повышения уровня сахара в крови. Специалисты утверждают, что гречка не содержит глютена, поэтому ее употребление не приводит к аутоиммунным заболеваниям, пишет "ФедералПресс".

По словам врачей, гречневая каша – гипоаллергенный и диетический продукт. Она содержит растворимую клетчатку, замедляющую пищеварение, поэтому человек долго чувствует себя сытым.