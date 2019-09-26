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Умер космонавт Геннадий Манаков

Герой Советского Союза дважды летал в космос

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы космонавт Максим Сураев.

"Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!" – написал парламентарий в Twitter.


Манаков совершил два космических полета на орбитальной станции "Мир" – в 1990 году и в 1993-ем. Он стал 69 (229-м в мире) отечественным космонавтом, вышедшем на околоземную орбиту.

Наталья КУРИПКО
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