Отпуск обратился кошмаром

Россиянку, приехавшую в Турцию вместе с семидесятилетней мамой и двумя маленькими детьми, отказались поселить в оплаченный заранее отель.

По словам Екатерины И., еще в мае она заплатила турфирме 170 тыс. рублей за бронирование номера, однако в отеле ей заявили, что мест нет и отправили на улицу вместе с багажом и плачущими детьми.

Когда женщина позвонила в турфирму, ей предложили отправиться в дешевый отель, находящийся неподалеку, сообщает "Лайф". Она добавила, что, по-видимому, отель просто продал больше номеров, чем в нем есть.

В итоге женщина с семьей заселилась в другой отель и 3 дня пыталась разобраться в случившемся. Праздничные планы были нарушены, а настроение испорчено.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин считает, что пострадавшая россиянка имеет все шансы получить компенсацию.

За 2019 г. в Турции погибло 88 россиян, многие получили различные травмы.



