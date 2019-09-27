Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиянку отказались поселить в турецкий отель

Скандальная Турция: россиянку с малышами вышвырнули из отеля
Фото: www.globallookpress.com
Отпуск обратился кошмаром

Россиянку, приехавшую в Турцию вместе с семидесятилетней мамой и двумя маленькими детьми, отказались поселить в оплаченный заранее отель.

По словам Екатерины И., еще в мае она заплатила турфирме 170 тыс. рублей за бронирование номера, однако в отеле ей заявили, что мест нет и отправили на улицу вместе с багажом и плачущими детьми. 

Когда женщина позвонила в турфирму, ей предложили отправиться в дешевый отель, находящийся неподалеку, сообщает "Лайф". Она добавила, что, по-видимому, отель просто продал больше номеров, чем в нем есть.

В итоге женщина с семьей заселилась в другой отель и 3 дня пыталась разобраться в случившемся. Праздничные планы были нарушены, а настроение испорчено.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин считает, что пострадавшая россиянка имеет все шансы получить компенсацию.

За 2019 г. в Турции погибло 88 россиян, многие получили различные травмы.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей