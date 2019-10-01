Этой осенью можно будет путешествовать с комфортом и недорого

Билет на самолет может обойтись дешевле, чем поездка на такси - всего 518 рублей будет стоить перелет из Москвы в Калугу, а за 534 рубля можно улететь из столицы в Санкт-Петербург.

Немногим больше заплатят и путешественники из Ростова-на-Дону: 555 рублей за билет в Минеральные Воды и Волгоград и 847 рублей – за билет в Москву, сообщает Aviasales. Чуть дороже обошлось путешествие из столицы в Краснодар – 877 рублей.

Среди самых дешевых перелетов оказались также дорога из Чебоксар в Москву – 656 рублей и из Набережных Челнов в Ижевск – 790 рублей.

Единственная трудность с покупкой таких билетов заключается в том, что их нужно суметь "поймать".



