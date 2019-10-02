Нибиру
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Громкая история, которая началась накануне, получила продолжение.
Вслед за замглавы "Аэрофлота" Владимиром Александровым за решетку отправили адвокатов Диану Кибец, Александра Сливко и бывшего начальника юрдепартамента авиакомпании Татьяну Давыдову – в заключении они пробудут месяц и 29 суток. Такое решение принял Басманный суд Москвы, пишет LIFE.
Ранее СМИ сообщали об обысках, которые провели сотрудники ФСБ и СК в кабинете у опального топ-менеджера.
Малышей увезли органы опеки
Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже