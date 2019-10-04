От тошноты и импотенции: обнаружена неочевидная польза имбиря

Пряные клубни ускорят выздоровление от ОРВИ

По словам экспертов, эфирные масла имбиря смягчают действие холодного воздуха и препятствуют воспалению глотки, бронхов или носовых пазух. Помимо этого, он – отличная "первая помощь" при простуде. Ежедневное питье чая с имбирем или имбирной воды помогает сжигать жир. Специалисты подчеркивают, что такие напитки гораздо эффективнее утреннего кофе.



Также имбирь снимает боль при артрозе. Исследования показывают, что его вещества предотвращают воспалительные процессы. Продукт также эффективно снимает спазмы и успокаивает желудок, сообщает "МедикФорум". Кроме того, он является "убийцей" бактерии Helicobacter pylori, способствующей развитию рака желудка.

Имбирь – отличное средство при укачивании, а еще, благодаря своему свойству снимать тошноту, он помогает пациентам с онкологией лучше проходить химиотерапию.

Вдобавок, имбирь полезен при эректильной дисфункции, сообщает "ФедералПресс". При наличии проблем с потенцией лечебный эффект может давать питье имбирной воды с яйцом и медом. Также исследования показали, что продукт замедляет рост рака простаты.