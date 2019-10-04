Нибиру
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Существует разница в достижении оргазма между мужчинами и женщинами. Отчасти это связано с длительностью процесса: слабому полу нужно намного больше времени. Продлить процесс поможет "искусство отсрочки" – временная остановка и затем продолжение действия.
Такое откладывание кульминации сделает оргазм более мощным. Эксперименты с новыми позициями или практиками также часто помогают мужчинам продлить половой акт.
Улучшение общего состояния здоровья окажет огромное влияние на сексуальную жизнь. Такие кардиоупражнения, как аэробика, плавание, бег укрепят легкие и увеличат их емкость – а это именно то, что нужно в постели. Использование различных форм сексуальной активности в процессе – это также действенный способ продлить удовольствие, сообщает Playboy Russia.
Эксперты отмечают, что использование презервативов просто необходимо. Во-первых, это предотвратит нежелательную беременность и заражение инфекциями, которые передаются половым путем. А во-вторых, если купить презервативы с утолщенной стенкой или с легким эффектом анестетика, они также будут несколько снижать чувствительность, что в итоге сделает ваш секс дольше.
По словам специалистов, зачастую многие сексуальные дисфункции коренятся в психологии, а не в физиологии, и это особенно верно в отношении преждевременной эякуляции. Поэтому при возникновении каких-либо проблем лучше обратиться к врачу.
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