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Иран отпустит задержанную российскую журналистку

В иранском МИД объяснили причину действий Тегерана в отношении гражданки РФ

Российская журналистка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в одном из тегеранских отелей, в скором времени будет выпущена на свободу. Об этом сегодня сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его информации, россиянку задержали для "дачи объяснений", пишет РИА "Новости".

В свою очередь, пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко заявил, что пока иранские власти не проинформировали дипмиссию о планах отпустить Юзик.

Ранее в пятницу, 4 октября, в российский МИД был вызван заместитель посла Ирана Ахмад Хейдариан. По данным агентства, он покинул наше министерство, не прокомментировав цель своего визита на Смоленскую площадь.

Елена УСОВА
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