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Российская журналистка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в одном из тегеранских отелей, в скором времени будет выпущена на свободу. Об этом сегодня сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
По его информации, россиянку задержали для "дачи объяснений", пишет РИА "Новости".
В свою очередь, пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко заявил, что пока иранские власти не проинформировали дипмиссию о планах отпустить Юзик.
Ранее в пятницу, 4 октября, в российский МИД был вызван
заместитель посла Ирана Ахмад Хейдариан. По данным агентства, он покинул наше министерство, не прокомментировав цель своего визита на Смоленскую площадь.
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