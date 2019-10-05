Корабль гуманоидов захватили и увезли на секретную базу

Недалеко от побережья Крыма в Черное море рухнуло НЛО. Об этом рассказали очевидцы.

По их словам, в небе появился яркий огненный шар, который стремительно приближался к земле. Крымчане утверждают, что к месту падения немедленно приехала машина, из который вышли люди в белых скафандрах.

"Они очень быстро откопали тарелку и увезли её с собой. Мы уверены, что это был настоящий корабль пришельцев",

– цитирует свидетелей "ВладТайм".

В Крыму уверены, что пришельцев увезли на засекреченную базу, а от россиян пытаются скрыть факт присутствия инопланетян. Однако никаких подтверждений этому происшествию нет.