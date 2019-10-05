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В Крыму заметили высадку пришельцев

В Крыму заметили высадку пришельцев
Фото: www.pixabay.com
Корабль гуманоидов захватили и увезли на секретную базу

Недалеко от побережья Крыма в Черное море рухнуло НЛО. Об этом рассказали очевидцы.

По их словам, в небе появился яркий огненный шар, который стремительно приближался к земле. Крымчане утверждают, что к месту падения немедленно приехала машина, из который вышли люди в белых скафандрах.

"Они очень быстро откопали тарелку и увезли её с собой. Мы уверены, что это был настоящий корабль пришельцев",

цитирует свидетелей "ВладТайм".

В Крыму уверены, что пришельцев увезли на засекреченную базу, а от россиян пытаются скрыть факт присутствия инопланетян. Однако никаких подтверждений этому происшествию нет.

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