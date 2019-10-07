В Приморье обнаружили семнадцатиметрового дракона

Гигантского летающего ящера заметили рыбаки, возвращавшиеся на берег в Приморье.

Сначала очевидцы решили, что это просто туча, но она летела против ветра, меняла скорость и высоту. Затем дракон улетел в поля, и там его сумели сфотографировать. На снимке можно рассмотреть 6 крыльев-плавников, длинные хвост и шею, а также маленькую голову. Размер чудовища – около 15-17 метров. Он напоминает доисторического ихтиозавра, только летающего.

Ученые не понимают, откуда взялся дракон, а местные жители в ужасе – монстр пожирает коров. Уфологи заявили, что монстр прилетел на Дальний Восток издалека – со спутника Сатурна Энцелад. Чудвище оказалось в куске льда из астероидного пояса Сатурна, при проходе в плотных слоях атмосферы рептилия оттаяла и ожила, сообщает Vlad Time.

По словам конспирологов, в Приморье, по-видимому, приземлился детеныш энцеладского дракона. Взрослая особь будет в 10 раз больше – около 160 м в длину. Такого размера были мегалодоны и самые большие динозавры, когда-то населявшие Землю.