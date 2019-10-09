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Инопланетяне бесчинствуют под Пермью

Украли озеро: инопланетяне бесчинствуют под Пермью
Фото: pixabay.com
Земляне могут остаться без питьевой воды

В удаленных уголках Пермского края обнаружили целую подземную колонию пришельцев с Сатурна. Инопланетяне настроены враждебно: уфологи считают, что они похищают воду, чтобы разложить ее на кислород и водород для топлива своих летающих тарелок.

По мнению уфологов, именно инопланетяне заставили исчезнуть озеро Щучье под Пермью – водоем пропал за считанные дни. Местные жители пришли в ужас от такой аномалии и обратились за помощью к специалистам. 

Эксперты считают, что НЛО прилетают в подземные районы Пермского края, чтобы взять с собой на Сатурн необходимую воду. Специалисты напоминают, что на кольцах далекой планеты нашли частицы, похожие по структуре на обычную воду. Неудивительно, что пришельцы охотятся за приуральскими озерами.

Местные жители верят в козни инопланетян, ведь в регионе год за годом фиксируется множество аномальных явлений. К примеру, большой популярностью пользуется у уфологов знаменитая Молебская зона – территория размером около 70 кв. км в районе деревни Молебка на границе Пермского края и Свердловской области. Конспирологи считают, что именно там расположена одна из подземных баз пришельцев.

Впрочем, представители официальной науки категорически отрицают вмешательство обитателей Сатурна в жизнь землян. Геологи полагают, что вода из озера ушла в земные пустоты, образовавшиеся из-за работы нефтяников рядом с поселком, отмечает Vlad Time.

Валентина МАЙОРОВА
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