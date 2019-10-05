Названа приводящая к болезням привычка

Сладкий чай вредит организму

Специалисты утверждают, что употребление чая с сахаром и сладостями наносит вред здоровью, сбивая метаболические процессы.

В результате это провоцирует появление болезней и приводит к набору лишнего веса. По мнению врачей, быстрые углеводы из жидкости усваиваются организмом очень быстро, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови, передает "Медикфорум".

Кроме того, привычка пить сладкий чай может привести к развитию болезни Альцгеймера.