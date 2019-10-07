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Победа Путина над Трампом состоялась

В свой день рождения президент добрался до Белого дома

В Instagram появилась игра "Путин Go", в которой каждый сможет представить себя президентом России. Решать глобальные вопросы не придется, главное – прыгать.

За три раунда игрокам предстоит собрать призовые очки в виде щенков алабая, амфор и стаканчиков мороженого, сразиться с Трампом, Собчак и Порошенко, а также встретиться со стаей стерхов и желтой Lada Kalina, сообщает "360°". Преодолеть препятствия помогут верный конь и родные края на фоне.

Тап-игру придумали ребята из проекта "360°" "Маленькие большие новости" в честь дня рождения Владимира Путина. Сегодня главе государства исполняется 67 лет.

Карина СИРАЗОВА
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