Проблемы с кишечником могут говорить об опасном недуге

Распознать онкологические заболевания на ранних стадиях можно не только с помощью анализов, но и по внешнему виду человека.

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил признаки, которые могут указать на то, что в организме идет процесс развития злокачественной опухоли. К примеру, акантоз – темные пятна на шее, в складках кожи могут быть признаками рака желудка, поликистоза яичников и нечувствительности к инсулину.

Симптомами рака могут быть припухлости, узлы и деформации на любом участке кожи. Сбои в работе кишечника, наличие крови в моче и кале, кашель с осиплостью и изменением голоса – все это повод обратиться к врачу, напомнил Мясников.

Непременно следует обращать внимание на рост количества и размера родинок, а также незаживающие раны и другие повреждения. Особенно пристально должны следить за собой те, кто входит в группу риска: курильщики и люди с лишним весом. Неправильное питание, вредные условия труда и злоупотребление алкоголем также являются факторами, ускоряющими развитие рака, напомнил медик.