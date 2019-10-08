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Обнаружено влияние грибов на развитие рака

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Даже небольшое количество продукта в рационе принесет пользу здоровью

Регулярное употребление в пищу грибов снижает риск появления рака простаты. Это особенно заметно в пожилом возрасте. К такому выводу пришли японские ученые, в течение долгого времени наблюдавшие за состоянием здоровья почти 36,5 тысячи мужчин.

Исследование началось в 1990-е годы и закончилось в 2014. Мужчин от 40 до 79 лет просили регулярно заполнять анкету, куда были включены вопросы о рационе питания, а также о физической активности, вредных привычках, образовании, семье, истории болезней. Анализ показал, что регулярное употребление грибов было связано с более низким риском возникновения рака простаты независимо от того, сколько фруктов и овощей, мяса или молочных продуктов входило в рацион, сообщает International Journal of Cancer.

Из общего числа участников раком простаты заболели лишь 3,3%. При этом те, кто употреблял грибы один или два раза в неделю, имели на 8% меньший риск развития онкологии, сообщает "Мир24". Ученые подчеркивают, что даже небольшое увеличение доли грибов в рационе принесет ощутимую пользу для здоровья человека в будущем.

Карина СИРАЗОВА
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