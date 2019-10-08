Россиян ждут длинные выходные в ноябре

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Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства.
"В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд – со 2 по 4 ноября включительно",
– цитирует "Интерфакс" заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости.
Он добавил, что в пятницу, 1 ноября, сокращенного рабочего дня не будет, поскольку он не предшествует непосредственно празднику. День народного единства отмечается с 2005 года в честь освобождения Москвы Мининым и Пожарским в 1612 году.
Длинные выходные в начале ноября дают россиянам возможность недорого отдохнуть, сменив обстановку.
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