Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиян ждут длинные выходные в ноябре

Россиян ждут длинные выходные в ноябре
Фото: www.globallookpress.com
В предпраздничное 1 ноября сокращенного рабочего дня не будет

Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства.

"В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд – со 2 по 4 ноября включительно",

цитирует "Интерфакс" заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

Он добавил, что в пятницу, 1 ноября, сокращенного рабочего дня не будет, поскольку он не предшествует непосредственно празднику. День народного единства отмечается с 2005 года в честь освобождения Москвы Мининым и Пожарским в 1612 году.

Длинные выходные в начале ноября дают россиянам возможность недорого отдохнуть, сменив обстановку.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Продление жизни": появились новые подробности болезни Заворотнюк

Вылечить звезду "Моей прекрасной няни" нельзя

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей