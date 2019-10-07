Самые удачные предложения – для жителей отдаленных регионов

Лучший отдых – это смена обстановки. Длинные выходные в начале ноября дают россиянам такую возможность.

Выгоднее всего в эту пору приезжать из регионов в столицу. По оценке сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, билеты в Москву жителям Пскова, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Набережных Челнов, Казани, Саратова и Владикавказа обойдутся дешевле 5 тыс. рублей.

Населению Владивостока можно обратить внимание на азиатское направление. Так, за авиабилет из Владивостока в Пекин нужно заплатить 7,8 тыс. рублей, передает ФедералПресс.

Москвичам рекомендуется Минск – перелет будет стоить всего 6,4 тыс.руб. Можно также отправиться в Ереван, Прагу или в Кишинев – за 11-12 тыс. руб.

Жителям Кавказа советуют отправиться в Турцию. В частности, перелет из Грозного в Стамбул и обратно обойдется в 12,5 тыс. руб.

Россияне отдыхают в 2019 г. со 2 по 4 ноября включительно. Длительность очередных новогодних праздников уже тоже определена.