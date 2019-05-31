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Добились: про длинные новогодние праздники можно забыть

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)
Следующие зимние каникулы россиян будут на 2 дня меньше

На празднование Нового 2020 года России отведут всего 8 дней. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства. Если его одобрит трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, заседание которой намечено на 31 мая, премьеру Дмитрию Медведеву останется только поставить свою подпись, и документ вступит в силу.

На прошлый и позапрошлый Новые года россияне гуляли по 10 дней. Нынешнее сокращение произойдет "по техническим причинам", отмечает "Российская газета".

В Трудовом кодексе РФ праздничными нерабочими днями записаны 1 - 6 января – непосредственно Новый год, а также 7 и 8 января – православное Рождество. В предыдущие годы на выходные выпадали 30 и 31 декабря (в 2018-м 31-го отдыхали за счет рабочей субботы 29 декабря), напоминает URA.RU. Но в 2019 г. 30 и 31 декабря попадают на понедельник и вторник, поэтому работать придется вплоть до непосредственно новогоднего вечера.

Правда, есть и приятная новость. Правительство предлагает перенести праздничные субботу и воскресенье 4 и 5 января на 4 и 5 мая, продлив таким образом "первые майские" праздники, пишет "Царьград".

Фоторепортаж
Звезды рассказали о планах на Новый год
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86 Александр Ревва. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov Дмитрий Кожома. Фото: instagram.com/kozhoma
Стас Ярушин. Фото: instagram.com/yarushinstanislav Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava Иван Пышненко. Фото: instagram.com/pyshnenkoivan Гавриил Гордеев. Фото: instagram.com/generalgavr
Николай ВИКТОРОВ
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