Жар и лихорадка помогают организму выздороветь

При болезни температура тела не выше 38,5 градуса, а также снижение аппетита и активности являются признаками борьбы организма с инфекцией, и снимать эти симптомы не нужно, сообщают специалисты.

"При высокой температуре активизируется продукция антител, которые уничтожают антигены", – сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи Андрей Тяжельников. Снижаются двигательная активность и аппетит, а значит, организм тратит энергию на борьбу с инфекцией.

"Поэтому, прежде чем решать сбить температуру, нужно вспомнить, что лихорадка помогает организму выздоравливать",

– рассказал он Агентству городских новостей "Москва".

По словам специалиста, сбивать жар стоит только в случае, если температура поднимается выше 39 градусов, а также появляются тошнота и головокружения.